“Shock notevole”: Deschamps mette in allarme la Francia su Mbappé

Resta "incerta" la presenza del capitano della nazionale francese Kylian Mbappé, per l'incontro di venerdì prossimo contro l'Olanda, ha fatto sapere sui social la Federcalcio francese (Fff), informando che "domani verrà fatto un nuovo punto" sulla vicenda che tiene col fiato sospeso i tifosi dei Bleus. "Lo shock è stato notevole, lo staff medico ha fatto il necessario per ridurre il più possibile la frattura al naso - ha detto il ct, Didier Deschamps, in un video trasmesso sull'account X della squadra -. Anche se non sarà subito, prima o poi bisognerà sottoporsi ad un intervento".