Rabiot: "Motta eccezionale, la Juve ha fatto la scelta giusta. La mia..."

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista della Juventus , attualmente impegnato con la Francia all' Europeo , ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ancora non è certo se la prossima stagione vestirà ancora il bianconero oppure no. Intanto il classe 1995, nell'ultima conferenza stampa dei Bleus, ha trattato il tema Juve, parlando del prossimo tecnico dei bianconeri Thiago Motta , con cui è stato compagno di squadra ai tempi del Psg , ma anche della propria situazione con il club. Il centrocampista non ha lesinato complimenti al neo tecnico juventino dopo quanto fatto in Italia e, in particolare, nell'ultima stagione alla guida del Bologna .

Rabiot: Juve, Thiago Motta e futuro

Così Rabiot sul Motta, successo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve: "È un super allenatore, ha fatto cose davvero buone in Italia. Abbiamo giocato insieme per diverse stagioni al Psg. Ma questo non sarà un fattore determinante nella mia scelta, perché lui ha la sua carriera da portare avanti e io la mia. In ogni caso, è un'ottima scelta per la Juventus".

E a proposito dei suoi anni in bianconero: "Il periodo alla Juve mi ha fatto molto bene. Stare a contatto con grandi giocatori e far parte di un'istituzione come la Juve ti fa crescere. Mi ha fatto molto bene". Intanto i tifosi della Juventus, sui social, hanno iniziato un'opera di convincimento per far restare Rabiot in bianconero.