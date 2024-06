Futuro Rabiot, l'opportunità Real e la Juve: l’indiscrezione dalla Spagna

MADRID (Spagna) - Quale sarà il futuro di Adrien Rabiot? Il centrocampista della Juventus non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con la Juventus con la proposta di un prolungamento da due stagioni più una terza opzionale a circa 7,5 milioni a stagione che è stata recapitata da Giuntoli ma che non ha ricevuto risposta (e fino a fine Europeo è difficile che lo faccia). Rabiot parla dal ritiro di Euro 2024 con la nazionale francese e lancia messaggi alla nuova guida tecnica di Thiago Motta: "Questo non sarà un fattore determinante nella mia scelta, perché lui ha la sua carriera da portare avanti e io la mia". Insomma le distanze tra Rabiot e Juve sembrano importanti e dalla Spagna arriva l'indiscrezione di un possibile interessamento del Real Madrid.

Rabiot, la Juve non ti aspetta

Il Real pensa a Rabiot

Dopo l'addio di Kroos, Ancelotti ha bisogno di un nuovo centrocampista per completare un reparto dominante negli ultimi 10 anni in Europa e che ora sta subendo un cambio generazionale. Secondo As le attenzioni dei Blancos sono tutte rivolte al francese, obiettivo sfumato in passato e che ora tornerebbe prepotentemente ad interessare i campioni d'Europa. A 29 anni, l'ingaggio a parametro zero di Rabiot sarebbe una opportunità per il Real che per ora continua a monitorare la situazione tra calciatore e club.