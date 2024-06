Rabiot, Juve meno paziente: Thuram si avvicina grazie alla carta Giuntoli

Variabile Milik

In questo senso potrebbe essere d’aiuto l’inserimento nella trattativa di Arek Milik, attaccante che intriga la controparte transalpina: del resto l’attaccante polacco ha lasciato un buon ricordo nella Ligue 1 con le sue due stagioni vissute vestendo la maglia dell’Olimpique Marsiglia. Milik ha saltato l’Europeo per il menisco operato a ridosso del torneo continentale e per la ripresa degli allenamenti dopo le vacanze sarà già disponibile. Nella Juventus non è nella lista degli incedibili e potrebbe diventare la chiave per abbassare in maniera sensibile l’investimento che i torinesi dovrebbero effettuare per portare Thuram in Italia. Il ragazzo, un colosso agile di 1,92 che può giocare nella mediana sia a destra che a sinistra rappresentando un clamoroso frangiflutti a spezzare le trame avversarie per poi far ripartire velocemente il gioco. Milik può valere sugli 8 milioni e qualora venisse ceduto Giuntoli dovrebbe poi andare a caccia del vice Vlahovic visto che l’altro attaccante in rosa, Moise Kean, verrà ceduto in questa sessione di mercato poichè non rientra nei piani del prossimo tecnico italo-brasiliano e ha solo questa prossimo anno di contratto con i bianconeri.