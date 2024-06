Mbappé, nuova maschera e attesa Francia: cosa filtra sul ritorno in campo

Dopo il grande spavento per la rottura del setto nasale nella gara d'esordio della Francia contro l'Austria, Kylian Mbappé non ha potuto prendere parte alla seconda gara degli Europei contro l'Olanda. Un'assenza che si è subito fatta sentire, visto che i transalpini sono stati fermati sullo 0-0. Anche per questo sia il nuovo attaccante del Real Madrid che il ct Didier Deschamps scalpitano per tornare in campo già dal primo minuto. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi nell'ultima gara della fase a gironi, in programma martedì 25 giugno alle 18 contro la Polonia.