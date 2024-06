Thuram vuole solo la Juve, il Nizza abbassa il prezzo: ecco perché

Rabiot tra Juve, Real e United

Cavallo Pazzo ha fatto slittare la tempistica della sua risposta da prima a dopo l’Europeo ma non necessariamente questa decisione deve essere letta come negativa. La mezzala vuole valutare a 360 gradi le opportunità, leggasi proposte, a disposizione e comprendere al meglio le ambizioni del club sia in chiave campionato che Champions. A proposito di avance pervenute per ottenere la sua firma, dopo le indiscrezioni sul Real Madrid, sono tornate a prendere forza le voci del Manchester United che già in passato si era mosso proprio per ottenere il suo gradimento. Si tratterebbe però di una scelta al ribasso dal punto di vista professionale. Se è vero che economicamente potrebbe centrare la soglia dell’ingaggio a doppia cifra, in realtà vestendo la maglia dei Red Devils non potrebbe giocare la Champions League bensì l’Europa League. In ogni caso quando sul tavolo potrà leggere tutte le eventuali proposte, a quel punto potrà dire “Oui” o “No” alla offerta economica che il dt Giuntoli ha fatto pervenire a Madame Veronique, ovvero la mamma di Adrien che da sempre fa anche da agente al proprio ragazzo.