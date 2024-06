Francia, un ex Juve lascia il ritiro: il motivo. Ci sarà con il Belgio?

Coman ha lasciato il ritiro della Francia . Niente punizioni, lo ha fatto per un buon motivo. Quale? L'arrivo del quarto figlio , il secondo che aspetta dall'attuale compagna Sabrina Duvad (due invece li aveva avuti dalla precedente relazione con Sephora Goignan). Stando alle informazioni fornite da RMC , l'ex Juve avrebbe lasciato la squadra per dirigersi in Svezia e stare acconto alla sua famglia. La Federazione non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito.

Coman lascia il ritiro, ci sarà contro il Belgio?

Sempre secondo i quotidiani francesi, il calciatore dovrebbe rientrare in tempo per il match di lunedì contro il Belgio, valido per gli ottavi di finale dell'Europeo. Pe ora non è stato preso molto in considerazione dal ct Deschamps che lo ha inserito solo negli ultimi 15 minuti della partita contro l'Olanda, terminata 0-0. La stagione dell'attaccante del Bayern Monaco è stata tormentata dagli infortuni, che non gli hanno permesso di trovare continuità: in totale ha collezionato 27 presenze e ha realizzato 5 gol e 3 assist. Nonostante ciò ha ricevuto la convocazione dalla propria Nazionale, anche se ora la sua attenzione è rivolta ad altro.