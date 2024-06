Rinnovo Rabiot-Juve? Marchisio ha le idee chiare: “Per me…”

Rabiot non ha ancora dato una risposta alla Juventus e il suo contratto scadrà domani 30 giugno . Il francese è molto apprezzato in Italia anche dal Milan , che resta alla finestra in caso di un'opportunità. Intanto Giuntoli ha già messo a segno i primi colpi, con Douglas Luiz ormai già bianconero (in attesa dell'ufficialità) e Khephren Thuram che può arrivare a un buon prezzo, visto che andrà a scadenza nel 2025. Intanto anche Marchisio ha espresso il suo pensiero sul "cavallo pazzo" francese.

Marchisio sul futuro di Rabiot

"Rinnovo di Rabiot? Mi auguro di sì, perché ha dimostrato di essere un grande giocatore. Ha fatto vedere tutto il suo valore nel suo percorso alla Juve, nonostante le prime difficoltà, come giusto che sia per qualunque calciatore. Spero possa rimanere, ma non sono né il suo procuratore né un dirigente" - ha spiegato Marchisio ai microfoni di Radio Serie A. Nelle scorse ore il principino è intervenuto come ospite nel podcast De Core, rilasciando alcune dichiarazioni sul tifo per la Vecchia Signora: "Torino, una città dal cuore grande ma non così caloroso come quello di Roma, con una tifoseria che piano piano si scalda, ma ci vuole tempo. I tifosi del Torino sono l'anima della città. Il tifoso della Juventus non è che non si trova tanto ma Torino è proprio del Toro. Quando c’è il derby della Mole sono loro l’anima del derby, che lo fanno tenere sempre attivo. Mentre il tifoso bianconero è un po’ sparso ovunque. Siamo ovunque ma non abbiamo il nostro nucleo principale diciamo così“.