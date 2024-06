Pogba a Euro 2024, Matuidi con lui: il motivo del viaggio in Germania

Domani la Francia giocherà il suo ottavo di finale di Euro 2024 contro il Belgio. Per l'occasione, come riportato da Le Parisien, i Bleus avranno due tifosi speciali a sostenerli: si tratta di Paul Pogba e Blaise Matuidi. Entrambi hanno vinto il Mondiale del 2018 con i galletti, e sempre con la guida tecnica di Didier Deschamps. I due ex Juve, dunque, saranno presenti in quel di Dusseldorf per la gara di domani.

Euro 2024, Pogba e Matuidi in visita alla Francia I due, secondo il quotidiano, voleranno in Germania e avranno la possibilità di incontrarsi con i calciatori della nazionale francese. Diversi di questi, tra l'altro, hanno condiviso con Pogba e Matuidi la vittoria nel Mondiale di 6 anni fa giocato in Russia: da Pavard a Mbappé passando per Giroud e Griezmann, tanto per citarne alcuni.

Sia Matuidi che Pogba hanno giocato alla Juventus, ma in annate differenti, non incrociandosi mai in squadre di club. Se il primo ha appeso gli scarpini al chiodo ed è un dirigente (nello specifico direttore sportivo del Miami City), decisamente più intricata la situazione del secondo. Il centrocampista, diversi mesi fa, è stato squalificato per quattro anni causa doping.

© RIPRODUZIONE RISERVATA