Francia, alla disperata ricerca di Mbappé: è fuori forma e mancano i gol

Nessun gol che non sia arrivato se non tramite autorete o calcio di rigore. Questo il dato spaventoso di una Francia che contro il Portogallo ha fatto valere la sua maggior precisione dal dischetto e si è anche esaltata nella splendida arte della difesa. Un’arte resa possibile al suo massimo splendore da elementi come il portiere Maignan , i centrali Upamecano e Saliba , e i laterali Koundé e Theo Hernandez . I due rossoneri, in special modo, sono stati tra i calciatori apparsi più in palla nell’eterna sfida contro i lusitani, nella quale l’estremo difensore è stato risoluto tra i pali e l’esterno difensivo non solo si è prodigato in diagonali di chiusura e in classiche discese ma ha anche trasformato con incredibile nonchalance il penalty decisivo. Un penalty dopo il quale è andato ad abbracciare proprio il suo compagno al Milan e ora anche in nazionale, dove la solidità della retroguardia sta facendo da contraltare a un attacco troppo vago e fumoso, nel quale Kylian Mbappé viaggia chiaramente a ritmi molti bassi rispetto al solito.

Mbappé a caccia del riscatto

E così, nonostante un processo nazionale al gioco espresso che continua a tenere banco in patria, i Bleus volano in semifinale dove dovranno fare nuovamente apologia di una straordinaria concretezza nel confronto con una delle nazionali più abili nel palleggio. La certezza, comunque, è la solidità mentale di tutta una squadra che riesce ad andare avanti anche per inerzia, nonostante la sua principale figura non sia ancora venuta alla ribalta. Chi dovrà per forza rompere davvero il ghiaccio, infatti, sarà lo stesso Mbappé, che fino alla semifinale di martedì all’Allianz Arena di Monaco avrà avuto appena tre giorni totali di recupero. Uscito all’intervallo dei supplementari, il goleador prossimo ad andare al Real Madrid ha fatto capire di aver concordato la sostituzione: «Non sentivo più le forze. Ero troppo stanco, e ho detto al mister di farmi uscire». Un passo indietro dettato da un’esigenza fisica ma anche mentale, qualcosa di importante da parte di un cannibale del calcio che nel giorno dell’eclissi definitiva del suo idolo Cristiano Ronaldo gli ha voluto dare anche una lezione. Perché se il lusitano ha insistito per giocare ogni secondo a disposizione per raggiungere lo storico record di sei edizioni dell’Euro bagnate dal gol, condizionando tra l’altro il gioco dei suoi, il transalpino ha invece scelto il bene della squadra.

La sfida alla Spagna

Andare eventualmente dal dischetto con addosso tanta spossatezza contro un portiere come Diogo Costa, infatti, sarebbe potuto essere deleterio. Alla fine, sia Didier Deschamps sia il suo capitano hanno avuto ragione. E adesso entrambi potranno giocarsi la gloria contro una Spagna dove mancherà proprio quel Dani Carvajal che accoglierà con piacere Mbappé a Valdebebas tra qualche settimana, ma che sarebbe potuto essere un ostacolo difficilissimo da superare. Le condizioni del suo naso, tuttavia, stanno sicuramente influendo sul rendimento del numero 10 dei Bleus, che contro il Portogallo ha subito un altro colpo attutito da una mascherina alla quale continua a sembrare allergico. Come se fosse frenato dalla stessa protezione, Mbappé deve liberarsi a livello psicologico. E per farlo avrà bisogno dell’unica medicina possibile a questi livelli per uno come lui. Il gol. Prima dello scontro, il laterale difensivo Koundé ha salutato l’evento con entusiasmo in un intervento a l’Équipe, dove ha indicato la via del successo: «Non vedo l’ora di giocare contro la Spagna. Conosco bene alcuni di loro, soprattutto Yamal. Dovremo giocare con grande intensità. E, ovviamente, segnare».