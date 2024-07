L'ombra di Zidane: Francia, Deschamps al capolinea dopo l'Euroflop

Il deludente Europeo della Francia, chiuso con la sconfitta in semifinale contro la Spagna, alimenta i dubbi sul futuro di Didier Deschamps. L'attuale ct, in carica dal 2012, ha firmato un rinnovo di contratto fino al Mondiale del 2026, ma potrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane. Il gioco della nazionale transalpina non ha infatti mai convinto, come testimonia il solo gol arrivato su azione in tutta la competizione. Un dato in contrasto con la grande qualità della rosa e che potrebbe portare ad una rivoluzione per i transalpini.

Francia, dubbi su Deschamps: c'è Zidane Il futuro di Didier Dechamps sulla panchina della nazionale francese è sempre più a rischio. L'ex allenatore della Juve, campione del Mondo nel 2018, ha infatti ricevuto molte critiche in patria fin dall'inzio dell'Europeo per le difficoltà nel creare gioco. Un problema mascherato dai risultati, almeno fino alla sconfitta in semifinale per 2-1 contro la Spagna. Una partita che potrebbe segnare l'inizio dell'era Zinedine Zidane con la Francia. L'ex allenatore del Real Madrid, fermo dal 2021, era infatti stato ad un passo dalla panchina della nazionale transalpina già dopo la sconfitta in finale Mondiale contro l'Argentina. A sorpresa la Federazione aveva poi deciso di confermare Dechamps, rinnovandogli il contratto fino al 2026. Decisione che potrebbe essere ribaltata nei prossimi giorni, con delle riflessioni che sono già in corso. L'accordo con Zidane non sarebbe un problema, visto che l'ex Pallone d'Oro sogna da tempo di poter allenare la Francia.

Francia, Deschamps: "Futuro? Chiedete al presidente" In attesa di una decisione ufficiale da parte della Federazione, Didier Dechamps ha parlato così del suo futuro nella conferenza stampa post Spagna: "Chiedetelo al presidente, ho appena perso una semifinale. Non vi rispondo, ma sapete benissimo cosa ne pensa il presidente. La responsabilità è mia, ma posso dire che la squadra non era al 100%. C'erano diversi motivi tra cui il finale di stagione e il naso rotto di Mbappé... Siamo comunque arrivati ??in semifinale contro una squadra di grande qualità, ma non voglio cercare scuse. Ci è mancata verticalità. Ora ognuno farà le sue analisi".

