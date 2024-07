Juve, c’è vita oltre Rabiot: l’offerta Milan a mamma Veronique

Il progetto è ambizioso, di difficile realizzazione, ma perché non sognare finché Adrian Rabiot non comunicherà la sua decisione? In fondo i segnali che - non - arrivano da parte del centrocampista e sua mamma Veronique fanno intendere che il futuro del nazionale francese sia ancora un rebus per tanti club che hanno sondato il terreno e sperano di ricevere un “sì”. Si parla di Real Madrid, Galatasaray, Barcellona , ma non sarebbe assurdo pensare a contatti anche da Monaco di Baviera, Liverpool o altri club inglesi. La Juventus di sicuro negli ultimi giorni sembra aver mollato la presa, probabilmente convinta che Rabiot abbia deciso di lasciare definitivamente Torino dopo cinque stagioni, nonostante una proposta di rinnovo da 7.5 milioni per altri due anni più un’opzione per un terzo.

Rabiot, niente Juve. Opzione Milan

In fondo gli acquisti di Douglas Luiz, Thuram e l’obiettivo Koopmeiners fanno capire come in casa bianconera ci sia vita oltre Rabiot. E il Milan? I rossoneri, come noto, da inizio mercato hanno un obiettivo chiaro a centrocampo: Youssouf Fofana, mediano difensivo classe ’99 del Monaco. I contatti con il suo entourage vanno avanti da settimane, c'è l’accordo per un contratto di cinque anni a 2.5 milioni. Adesso che la Francia è stata eliminata dall’Europeo, il Milan stringerà col Monaco per trovare un accordo e consegnare a Fonseca il terzo centrocampista titolare da abbinare a Reijnders e Loftus-Cheek. Ma, come detto, a Casa Milan hanno in testa un'idea affascinante, ovvero inserire un ulteriore centrocampista che possa sparigliare le carte con le sue doti tecniche e atletiche da vero box-to-box, come... Rabiot. Il dt milanista Moncada ha avuto dei contatti con la signora Veronique e ha inviato l’offerta rossonera, probabilmente inferiore a quella della Juventus perché il Milan ha in Leao il giocatore più pagato con 7 milioni e si è posto dei paletti che negli ultimi mesi, per esempio, hanno creato dei problemi nelle trattative per i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan.