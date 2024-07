Il coro razzista dell'Argentina, Francia furiosa: "Africani e vanno a trans"

Enzo Fernandez stava trasmettendo in diretta su Instagram i festeggiamenti della nazionale argentina. Ad un certo punto, oltre ai soliti canti che accompagnano l'Albiceleste, è però partito un coro discriminatorio e razzista nei confronti della Francia che diceva: "Giocano per la Francia ma vengono dall' Angola , correranno bene, gli piace sc*** con i trans. La madre è nigeriana, il padre cambogiano, ma sul passaporto c'è scritto: francese". Il centrocampista classe 2001 del Chelsea si era subito reso conto della situazione, interrompendo la diretta dopo le prime strofe del coro. Per sua sfortuna era già troppo tardi, con il video che ormai aveva iniziato a circolare online.

Coro Argentino, la Francia chiede l'intervento della Fifa

Una volta diventato di dominio pubblico, il coro discriminatorio non è stato ovviamente ignorato dalla Federcalcio francese, che sarebbe già in contatto con quella argentina per avere dei chiarimenti sulla vicenda. Il presidente Philippe Diallo avrebbe inoltre deciso di contattare la Fifa chiedono un intervento ufficiale e delle sanzioni. Nelle ultime ore anche Amélie Oudea-Castera, Ministro dello Sport francese, aveva commentato l'accaduto su X, definendo come patetico il gesto dei calciatori argentini.