Mbappé non convocato dalla Francia: Deschamps svela il motivo

Mbappé non convocato: il motivo

La stella del Real Madrid non partirà con la nazionale francese per le sfide di Nations League. Il motivo è chiaro: non vuole rischiare ricadute dopo l'infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra contratto nel match contro l'Alaves. Ancelotti lo ha anche fatto partire dalla panchina nella sfida di Champions League tra il Lille e il Real Madrid, vinta dai francesi, per poi schierarlo nel secondo tempo. Il ct ha chiamato Christopher Nkunku del Chelsea al suo posto: "Ho parlato con Kylian. Ha un problema che non è grave. Non sono qui per far correre rischi, ecco perché non è sulla lista". Deschamps ha lasciato a casa anche l'ex juventino Adrien Rabiot e ha parlato poi dell'addio di Antoine Griezmann alla nazionale: "Ha ritenuto che fosse giunto il momento di fermarsi e dobbiamo rispettare la sua decisione. È una persona molto affettuosa, generosa, e un leader sul campo".

Francia, i convocati per la Nations League