"Dreams", la notte magica di Kvara: favola Georgia, idolo Ronaldo e la risposta a Conte

"Dreams". Sogni. Questo ha scritto Kvaratskhelia nel suo post su Instagram mettendo assieme la foto con la maglia di Cristiano Ronaldo e il premio di Mvp della partita contro il Portogallo. Non una gara qualsiasi perché per lui era ed è stato un sogno poter affrontare Cr7 e anche scambiare con lui la maglia. Un sogno partito da lontano perché il campione portoghese undici anni fa ha aperto un'accademia in Georgia e tra i bambini sognanti di ripercorrere le sue orme c'era anche un giovanissimo Kvara.

Un sogno diventato realtà perché non solo l'ha affrontato, ci ha scambiato la maglia ma lo ha anche battuto (2-0) e ha segnato un gol pesantissimo per entrare ancor più nella storia della sua nazionale. Khvicha è concentrato sull'Europeo ( dovrà giocare gli ottavi di finale ), alla fine del match ha festeggiato nello spogliatoio con addosso la maglia di Ronaldo, ma gli è stato anche chiesto del suo futuro al Napoli.

Kvara-Napoli e la risposta a Conte

Nel giorno della presentazione di Antonio Conte a Napoli, Kvara è stato determinante per la sua nazionale agli Europei. Allo stesso tempo il tecnico l'ha elogiato e ha detto in modo convinto che resterà anche nella prossima stagione in Serie A con la maglia azzurra. Parole che sono arrivate anche in Germania e all'orecchio dell'attaccante georgiano, il quale ha risposto proprio all'allenatore.

“Il mister ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere - ha detto Kvaratskhelia - . Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro” ha concluso l'esterno. Intanto, però, De Laurentiis è volato in Germania per discutere con lui e il suo agente il rinnovo contrattuale con adeguamento. Segnali importanti per il futuro.