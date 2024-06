"Mamardashvili, Newcastle interessato: operazione a cifre importanti"

Mamardashvili è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti visti all'opera in questo Europeo in Germania. Con la Georgia è entrato nella storia superando la fase a gironi e approdando agli ottavi di finale tra l'altro con prestazioni da protagonista. Le sue parate, infatti, hanno permesso alla sua nazionale di poter essere tra le migliori terze e andare così avanti nella competizione. Quasi come un segno del destino affronterà la Spagna, paese nel quale nelle ultime stagioni si è messo in mostra con la maglia del Valencia. Giovanissimo, 23 anni, ma già con un'esperienza importante alle spalle e tantissima personalità. In questi giorni ha attirato le attenzioni su di sè e sul mercato è stato adocchiato da alcuni club di Premier League.

Mamardashvili e l'interesse della Premier League Dopo tre spettacolari performance al Campionato Europeo, il nome di Mamardashvili è entrato ancora più nell'orbita di diversi club. Tra i più interessati c'è senza dubbio il Newcastle United e dalla Spagna sembra proprio essere il candidato principale per la porta. L'interesse dei Magpies è comprensibile, considerando la loro ambizione di consolidarsi come una forza significativa in Premier League e in Europa.

Il potenziale trasferimento del portiere georgiano potrebbe raggiungere i 60 milioni di euro, una cifra che riflette non solo l'abilità attuale del giocatore, ma anche il suo potenziale futuro. Questa valutazione è indicativa dell'alto livello raggiunto dall'estremo difensore e di come sia considerato tra gli addetti ai lavori. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una delle transazioni più significative per un portiere negli ultimi anni. A ogni modo sarebbe un'opportunità importante per lui per andare ad affrontare un campionato difficile come quello di Premier League, una vetrina ideale per crescere ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA