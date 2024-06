Germania, dietro il talento di Musiala e Wirtz l'esperienza dei veterani

Una rondine non fa primavera, e del resto tempo pochi giorni e saremo in estate. Ma la Germania di venerdì sera contro la Scozia è stata il fermo immagine, perfettamente a fuoco e armonico, di un flusso cinematografico iniziato alcuni mesi fa con un regista piovuto dal cielo ma presto in grado di ordinare nuove inquadrature e riordinare quelle vecchie. Un grande debutto, al netto di un’avversaria smorta, come smorta era stata di recente: il ricordo maggiore, anche a quasi due giorni di distanza, è nella destrezza di testa e di piede dei giovani come Musiala e Wirtz , che con tutte le volte che lo abbiamo visto negli ultimi 12 mesi con il Bayer Leverkusen sembra un veterano ma ha 21 anni compiuti il mese scorso, eppure c’è di più, nei dati e soprattutto nella visione della pellicola. C’è un controllo completo della situazione, e poco male che sia stato di fatto concesso da una Scozia impaurita, magari pronta a ripartire, magari sfruttare un calcio piazzato, uno dei suoi punti di forza: perché puoi girare palla all’infinito al limite dell’area ma non riuscire a trovare mai un varco, puoi perdere un tempo di gioco nel controllarla, e invece quando ti muovi e giochi come venerdì sera anche un Vallo Adriano in carne ed ossa lo trafiggi dopo soli 10’, proprio con Wirtz, mettendo subito tutto in crisi.

"Il collettivo ha vinto la partita"

La filosofia di Julian Nagelsmann, perlomeno la filosofia di Nagelsmann applicata a questa squadra che ha in mano da soli nove mesi e senza l’ausilio di una partita competitiva, stante la qualificazione automatica agli Europei, sembra fatta apposta per stimolare le doti degli esterni, invitati ripetutamente a entrare nel campo per sbilanciare la difesa e aprire il corridoio a Mittelstadt e Kimmich, e di stimoli ha parlato Nagelsmann proprio dopo la partita, in un richiamo quasi messianico all’aiuto reciproco tra squadra e pubblico: «Il collettivo ha il compito di dare emozioni alle masse, il collettivo ha vinto la partita e ha fatto sì che i nostri tifosi ora credano in noi un po’ più di prima». Sembra, nella prima parte, un richiamo da leader politico, e l’accenno al collettivo ha due scopi principali: non isolare un singolo, per non farlo deviare dal gruppo, e al tempo stesso pigliare delicatamente per un orecchio chi non era così convinto che questa Germania potesse, se non altro, partire forte.

La perfezione di Musiala e Kroos, passando per Gundogan

Ma attenzione: exploit come gol e precisione nei passaggi (100%!), del Musiala di ieri, sono favoriti anche dall’enorme appoggio che in fase di creazione e costruzione danno i veterani, il Gundogan capace di fare un passo indietro per attirare un avversario e lasciare spazio ai due ragazzi, e un Kroos che ha chiuso la carriera di club con l’ennesima Champions League e punta al titolo con la nazionale, finora sfuggitogli. Sulla sua storia è appena uscito un podcast narrato da due giornalisti tedeschi e uno degli obiettivi è chiarire come mai Toni sia stato così apprezzato all’estero ma mai completamente in patria, e questo dice tutto: anche venerdì, il senso del ritmo della partita, il passetto giusto per sfuggire alla pressione scozzese, diradatasi peraltro dopo l’espulsione di Porteous. Una serata arricchita, sul piano dei veterani che pesano, anche dal gol di Füllkrug, di posizione e volontà: il tempo delle mele può essere arrivato, ma ci sono anche quelle mature.