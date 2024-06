La Danimarca vuole rovinare il lungo addio di Kroos

Quando lo scorso 21 maggio Toni Kroos ha annunciato che Euro 2024 in casa sarebbe stata la sua ultima competizione da professionista prima del ritiro, in molti sono stati legittimamente colti alla sprovvista, considerando l’altissimo livello di gioco che ancora oggi il 34enne nativo di Greifswald propone quando scende in campo. In fondo prendere decisioni personali senza guardare in faccia nessuno è parte del suo essere, come quando nel 2014 voltò le spalle al ‘suo’ Bayern per passare al Real Madrid. Col senno di poi dargli torto è difficile, considerando tutto quello che ha costruito. La sua ultima partita con la camiseta blanca è stata quella di Wembley, terminata con la sesta Champions League della sua vita tra le mani: aveva fissato l’obiettivo, sapeva che quei novanta minuti sarebbero stati l’atto finale della sua militanza nel club. Toni è uno da sempre abituato a ottenere ciò che si prefigge e in effetti poter giocare al Bernabéu in questo senso rende meno difficile poter far collezione di trofei, considerando il livello medio abituale della rosa. Con la Germania però è diverso. Inevitabilmente.

Il trionfo di Brasile 2014 in realtà è ancora lì, da ricordare come se fosse ieri, come del resto quell’1-7 inflitto ai padroni di casa in cui Kroos segnò una doppietta. Da lì in avanti però sono state più delusioni che gioie, l’ultima all’Europeo giocato nel 2021, prima di mettere un punto sulla sua avventura. La chiamata di Nagelsmann a marzo lo ha convinto a rivestire la divisa della Mannschaft per un ultimo ballo e così il numero 8 per antonomasia ha preso la palla al balzo, rendendolo davvero il capitolo conclusivo della sua storia da calciatore professionista. Certo, può essere un boomerang a guardarla bene: c’è una motivazione in più per tutta la squadra per fare bene, ma anche più pressione, perché ogni partita potrebbe mettere la parola ‘fine’. E non è una frase fatta come quella che dice che “sono tutte finali” o che bisogna “vivere come se ogni partita fosse l’ultima”, ma la pura verità, a cui si somma il rischio che l’epilogo potrebbe essere una sconfitta. Sarebbe incoerente per un uomo che se apre la sala trofei a casa conta 36 allori complessivi in 17 anni di carriera.