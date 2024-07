Il nuovo idolo di Euro 2024: il sassofonista che fa infiammare i tifosi

Musiala? Neuer? Füllkrug? Havertz? Nagelsmann? No. Se dovessimo eleggere fino a questo momento il nuovo idolo dei tifosi della Germania a questo Europeo, la scelta ricadrebbe inevitabilmente su André Schnura. Non è un giocatore, non è un tecnico, non è neanche un uomo di calcio: è un sassofonista che gira nelle fan zone sempre con lo stesso abbigliamento e suonando le hit del momento fa scatenare le folle.