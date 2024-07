L’esultanza di Musiala è virale: un tributo a un’icona della Nba

Jamal Musiala non è uno come tutti gli altri. Lo si vede in campo, per come accarezza il pallone e per la personalità con cui approccia le partite, per il talento che esprime. Non è un caso che si sia caricato le responsabilità sulle spalle anche nella Germania oltre che nel Bayern Monaco: due maglie che hanno un peso diverso, ma non per il talento classe 2003. Che a Euro 2024 per ora è capocannoniere con 3 gol, alla pari con Mikautatdze (che però ha segnato due volte su rigore). E dopo ogni rete ha esultato sempre allo stesso modo, con un gesto emblematico: le tre dita puntate sulla tempia.