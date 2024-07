Milan, non solo Morata: contatti anche per arrivare a Fullkrug

Le alternative in campo di Fonseca

E il Milan si è mostrato interessato al tedesco che offrirebbe a Fonseca un’alternativa di gioco differente, essendo il 31enne nato a Hannover un ariete d’area, dunque meno “mobile” di Morata, adatto quindi a determinati match a San Siro contro formazioni chiuse tutte nella propria trequarti. Ci sono stati contatti e la prossima settimana, una volta chiusa la questione Alvarito, il Milan potrebbe bussare alla porta del Borussia per capire la richiesta economica che non dovrebbe essere comunque eccessiva, pensando all’età di Fullkrug e al contratto fino al 2026 (ma il Dortmund non vorrebbe venderlo, se non "costretto"). Il tedesco è un profilo che intriga il Milan e che convince più di Abraham, offerto dalla Roma, e di Depay, svincolato ma con richieste economiche non indifferenti. L'inglese ex Chelsea piace a Fonseca, meno alla dirigenza per le richieste giallorosse: 25 milioni. Fullkrug costa meno e permetterebbe al Milan di non intaccare il budget che servirà, per esempio per arrivare a un'intesa con il Monaco per Fofana, l'obiettivo principale a centrocampo.