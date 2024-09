Kroos si scaglia contro la Uefa: “Sono campione d’Europa adesso?”

Il rigore fantasma, possiamo definire così il penalty non fischiato alla Germania ai quarti di finale dell'Europeo contro la Spagna . Una clamorosa svista del direttore di gara Taylor e del Var. A distanza di tre mesi dall'episodio, il Comitato Arbitri della UEFA ha pubblicato un documento ufficiale in cui certifica l’errore commesso durante la sfida: "Cucurella ferma il tiro in porta con il braccio, che non è molto vicino al corpo e aumenta il volume, quindi sarebbe dovuto essere assegnato un calcio di rigore". E Kroos non l'ha presa bene: l'ex centrocampista del Real Madrid ha risposto in modo pungente.

Kroos attacca la UEFA per il (non) rigore di Cucurella

"Ci sono voluti tre mesi per rendersi conto che era mano, cosa che quasi tutti avevano capito dopo pochi secondi vedendolo in diretta. Questo mi calma immensamente e mi fa stare bene. Grazie mille, tanto non si trattava di qualcosa di rilevante. Adesso che lo hanno confermato ufficialmente, potrò definirmi campione d'Europa? Non credo" - queste le dure dichiarazioni di Toni Kroos riportate da Relevo dopo l'ammissione dell'errore da parte della UEFA. Ancora più diretto Matthaus: "Dissi subito che era rigore netto. Poi il giorno dopo arrivò la notizia che il direttore di gara aveva ricevuto l'ordine di non fischiare un penalty se il braccio pendeva. Per questo ho detto che la decisione di non concedere il rigore era comprensibile. Ma oggi sorge la domanda: questa disposizione esisteva? Per chiarire questo servirebbero le dichiarazioni dell’arbitro e del VAR".