Giuntoli, i viaggi inglesi non sono finiti: si riapre lo scenario di mercato

Giuntoli, Greenwood e i dubbi Juve

Per cui i viaggi di Giuntoli a Londra potranno prevedere una deviazione fino a Manchester, sponda United in particolare. Si è parlato di ragionamenti sull’opportunità o meno di affondare il colpo per Mason Greenwood, ritornato ad alti livelli sotto il profilo calcistico nel Getafe in prestito secco. L’esterno offensivo rientrerà al Manchester United, alla corte di Ten Hag, ma sarà solo di passaggio da quelle parti, visto che nel progetto dei Red Devils non c’è spazio per lui. Si registra però una forte frenata della Juventus su Greenwood: non si tratta di una decisione di natura tecnica, perché le qualità del calciatore non sono in dubbio. Le remore del club bianconero sono di due tipi: da una parte c’è la questione dei costi troppo alti, dato che la valutazione degli inglesi è di 50 milioni di euro, dunque fuori dai parametri juventini; l’altro dubbio è legato alle questioni extra calcistiche. Ecco perché, sempre restando in casa United, la Juventus sta valutando la possibilità di sondare un’altra strada, quella che porta a Sancho.