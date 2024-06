Juve, Soulé paga il colpo Premier. Douglas Luiz non c'entra, si parla di Chelsea

AAA Esterno offensivo cercasi. La Juventus è al lavoro per ingaggiare un’ala destra, per usare una definizione tanto cara agli amanti del calcio vintage. Per intenderci: un elemento che sia in grado di saltare l’uomo con facilità, creando superiorità numerica in fase d’attacco e che abbia un buon numero di gol e assist nei piedi. Possibilmente low-cost o meglio ancora in prestito con diritto di riscatto. Ti accontenti di poco, verrebbe da dire. Il dt bianconero Cristiano Giuntoli studia il panorama italiano ed europeo a caccia di un’occasione giusta. Attualmente la Vecchia Signora ha due interpreti del ruolo in organico: Timothy Weah e Matias Soulè, ma entrambi - seppur per motivi diversi - non danno grandi garanzie per il futuro. L’americano nell’ultimo anno e mezzo tra Lille e Juve ha giocato più come terzino e quinto a tutta fascia che esterno alto. Motivo per cui oggi può essere ritenuto una valida alternativa, ma non il titolare della Juventus targata Thiago Motta. Toccherà al figlio d’arte durante il pre-campionato far ricredere gli scettici e provare a prendersi una maglia da titolare.