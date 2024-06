Pallino di Giuntoli, ha fatto come Sancho: chi è il nuovo obiettivo della Juve

La storia di Noni Madueke ripercorre per certi versi quella di Jadon Sancho , altro obiettivo di calciomercato della Juventus . Nel 2017 sceglie infatti di seguire la scelta fatta dal talento del Manchester United di lasciare l'Inghilterra, trasferendosi così in Olanda al Psv nonostante le offerte di Chelsea e altre big . Nella sua prima stagione entra in contatto con Ruud Van Nistelrooy , ex leggenda del calcio olandese e allenatore delle giovanili del club di Eindhoven, che intravede in lui un grande potenziale.

Dopo un primo periodo di difficoltà per la forte concorrenza nel ruolo, fa vedere tutto il suo talento nella stagione 2021/22, dove si prende una maglia la titolare proprio con Van Nistelrooy, promosso intanto alla guida della prima squadra. Chiude la stagione con 9 gol, facendosi vedere anche in Europa nei preliminari di Champions ed in Conference League e contribuendo alla vittoria della Coppa d'Olanda e della Supercoppa. Sembra il momento del grande salto, ma a sorpresa Madueke rimane ancora in Olanda almeno fino al gennaio del 2023 quando viene acquistato a titolo definitivo dal Chelsea per circa 35 milioni di euro. I Blues sembrano credere molto in lui, tanto da fargli firmare un contratto di sette anni e mezzo con opzione per un'ulteriore stagione.