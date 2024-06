Non è doping, non è Harry Potter: Trippier e l'intruglio disgustoso che toglie i crampi

Ha fatto il giro del mondo il video girato nel corso della sfida tra Inghilterra e Serbia in cui Kieran Trippier, in preda ai crampi, ha assunto una bevanda misteriosa recuperando istantaneamente dalle difficoltà muscolari che stava vivendo. L'esterno inglese è stato nell'occasione soccorso dallo staff medico, a pochi minuti dal termine, ed è stato visto mentre riceveva questa bottiglietta. Pozione più o meno magica? Doping alla luce del sole? Si sono scatenate tutta una serie di teorie complottistiche sui social, in tanti hanno anche taggato e citato la Wada, ovvero l'agenzia mondiale antidoping, chiedendo fosse fatta chiarezza. Tuttativa, come ha spiegato anche il Daily Mail, il segreto dietro questa rapida ripresa non è dovuto a nulla di illegale, nonostante la guarigione quasi miracolosa. E la spiegazione è semplice quanto disgustosa...

La pozione magica: intruglio alla Harry Potter

Ma cos'è questa bevanda e come funziona? Si tratta, incredibilmente, di succo di sottaceti. Sembra Harry Potter, ma in realtà è un intruglio tanto disgustoso quanto efficace. In inglese è noto come "Pickle Juice" ed è conosciuto da tempo come un rimedio molto efficace per combattere i crampi muscolari: una soluzione di acqua, aceto, sodio e potassio ed è stato utilizzato da vari atleti, anche nel tennis, per stimolare una risposta nervosa immediata e alleviare così i fastidi accusati, che scompaiono quasi istantaneamente. Alcuni studi scientifici, infatti, ha rilevato che bere questo soluzione può alleviare i crampi in 85 secondi, insomma una risposta rapida da parte del corpo per riprendere a giocare e fare attività. Però fa anche abbastanza schifo, quindi non tutti riescono a deglutirlo, ma pare possa funzionare anche solo tenendolo in bocca senza inghiottire.