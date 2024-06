Osservatori e tifosi insorgono: l'Inghilterra non ne può più di Southgate

LONDRA - Gareth Southgate non è stato mai amato dal pubblico inglese . Tollerato, certo. In molte occasioni a mala pena sopportato, soprattutto dopo le riconferme ottenute dalla federazione (l’ultima dopo la deludente uscita ai quarti di finale del Mondiale di Qatar) nonostante le continue delusioni nei grandi tornei. Nelle grandi occasioni, però, Southgate è stato anche supportato dai tifosi dei Tre Leoni, i quali, sull’altare dell’obiettivo comune chiamato vittoria, hanno sacrificato il malcontento verso un allenatore da sempre ritenuto troppo conservatore, difensivista e tatticamente incapace di sfruttare l’enorme capitale di talento di cui dispone , sotterrando l’ascia di guerra, seppur non così in profondità da non poterla riprendere velocemente all’occorrenza. E infatti, dopo il deludente pareggio ottenuto contro la Danimarca nella seconda uscita di questo Europeo , il popolo di sua Maestà ha velocemente dissotterrato l’ascia, puntando il dito in modo veemente proprio contro quel tecnico dai modi sempre composti e signorili, ma ancora una volta incapace di far rendere come ci si aspetterebbe una rosa di calciatori considerati fra i migliori interpreti al mondo nei rispettivi ruoli . La rabbia è scoppiata nell’istante stesso in cui l’arbitro portoghese Soares Dias ha messo fine allo scempio di una gara che, nonostante il vantaggio arrivato grazie a un errore marchiano di un avversario, l’Inghilterra ha rischiato addirittura di perdere. I social, termometro più o meno affidabile del pensiero comune, sono impazziti, sbizzarrendosi attraverso quel linguaggio iperbolico di cui si nutrono: fra richieste di dimissioni immediate , invettive ai limiti della decenza, e meme divertenti con protagonista proprio il ct inglese. Social a parte, però, la vera novità figlia dell’ennesima prestazione piatta e irritante dei Tre Leoni è che anche voci influenti e solitamente equilibrate del panorama calcistico d’oltremanica hanno abbandonato la nave guidata da Southgate.

Il commento di Shearer

Alan Shearer, per esempio, durante il commento in diretta per la BBC non si è risparmiato, esternando tutto quello che in quel momento ogni tifoso inglese stava pensando. «È un peccato veder giocare in questo modo calciatori come Foden, con tutto quello che ha fatto in questa stagione con il City, o Bellingham, bravo nella prima partita ma non stasera, o anche Stones, a cui abbiamo visto fare cose straordinarie a livello di club quando ha giocato a centrocampo, e che non abbiamo visto mai in questo torneo», ha commentato l’ex bomber del Newcastle, che poi, rivolgendosi a Southgate, ha aggiunto: «C’è molto di più da ottenere da questi giocatori rispetto a quanto sta ottenendo lui in questo momento. Gareth, al momento, non sta tirando fuori il meglio dai migliori giocatori». Insomma, una bocciatura in diretta apparsa inevitabile visto l’ennesimo passo indietro di una nazionale che dopo 8 anni di gestione Southgate sembra vittima di una sorta di catalessi tattica: incapace di pressare da squadra, di comandare il gioco, di mantenere l’iniziativa, e di far valere l’inestimabile capitale offensivo di cui dispone. Giovedì, contro la Danimarca, i quattro chiamati a scatenare l’inferno lì davanti erano Saka, Bellingham, Foden e Kane: un capitale complessivo di 114 gol e 51 assist in stagione. Per i difensori danesi, invece, più che un inferno è stata una passeggiata di salute fra le pianure sconfinate. Emblematico, per esempio, il fatto che un cannibale del gol come Harry Kane, autore di 44 reti con la maglia del Bayern Monaco, abbia toccato solo 22 palloni in circa 80’, di cui uno solo in area di rigore avversaria. Una prestazione che ha fatto sbottare anche il più influente fra i commentatori calcistici inglesi, Gary Lineker, che ha definito la squadra di Southgate «tatticamente persa», aggiungendo che «la responsabilità di questo non può che essere del tecnico».