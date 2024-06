Foden lascia il ritiro dell'Inghilterra: il motivo

Dopo la qualificazione sofferta agli ottavi di finale, arrivata con l'opaco 0-0 contro la Slovenia, l'Inghilterra di Gareth Southgate ha iniziato a preparare la fase ad eliminazione diretta degli Europei. Gli inglesi, ancora in attesa di scoprire quale sarà il loro avversario, dovranno rinunciare per qualche giorno a Phil Foden. La stella del Manchester City ha infatti lasciato il ritiro della nazionale per motivi personali con il benestare della Federazione.

Inghilterra, Foden lascia il ritiro: il motivo La richiesta di Phil Foden di tornare per qualche giorno nella sua casa a Manchester è dovuta alla nascita del terzo figlio. Il classe 2000 trascorrerà delle ore con la compagna per assisterla in questi emozionanti momenti, prima di fare ritorno in Germania. Secondo quanto riportato dal The Athletic, Foden dovrebbe essere infatti regolarmente a disposizione del ct Gareth Southgate per gli ottavi di finale degli Europei. I vice-campioni d'Europa scenderanno in campo domenica 30 giugno alle ore 18.

Inghilterra, i numeri dell'Europeo di Foden Fino a questo momento l'Europeo di Phil Foden non è stato esaltante, come del resto per tutta l'Inghilterra. La nazionale di Southgate ha realizzato solo 2 gol in tre partite e l'esterno del Manchester City non ha ancora fatto registrare né una rete né un assist. La speranza dell'Inghilterra è che il ritorno a casa, per un evento così piacevole come la nascita di un figlio, sia di buon auspicio per il resto della competizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA