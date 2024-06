Inghilterra nella bufera, l’incredibile soluzione: “Bellingham in panchina!”

"Stanchi". "Appannati". "Sotto pressione". In Inghilterra i titoli dei giornali e i commenti verso la nazionale di Southgate si sprecano. Tantissime le critiche arrivate ai Tre Leoni in patria per le prestazioni offerte nella fase a gironi, soprattutto nelle gare contro Danimarca e Slovenia dopo l'esordio vittorioso (1-0) contro la Serbia. Un vortice di messaggi negativi per le scelte del Ct e per la mancanza, nonostante i gol, degli elementi più carismativi e qualitativi della rosa come Kane e, soprattutto, Bellingham. Il 10 inglese, nonché tra i migliori in stagione con il Real Madrid, è quello più criticato dai quotidiani inglesi e secondo il The Guardian dovrebbe sedersi in panchina per lasciar spazio a Foden, entrato nella bufera nei giorni scorsi per essere 'scappato' dal ritiro quando invece è tornato in Inghilterra, dopo il permesso della federazione, per la nascita del terzo figlio.