Inghilterra in difficoltà, Rooney a sorpresa: "La colpa è di Guardiola"

Inghilterra, Rooney contro Guardiola: "Per colpa sua non si crossa più"

L'ex attaccante del Manchester United, che oggi lavora come opinionista per la BBC, si è espresso così sulle difficoltà realizzative e di gioco mostrate dall'Inghilterra in questo Europeo: "Quello che stiamo vedendo in questa manifestazione, non solo con il Belgio, ma con molte altre squadre come ad esempio Inghilterra e Olanda, è che tutti vogliono solo giocare. Anche con un giocatore come Doku, che gioca da esterno, i cross non arrivano più in area di rigore. Il gioco è molto più posizionale, tutti cercano di segnare il gol perfetto. Penso la colpa sia di Pep Guardiola, è stato lui ad inculcare questo pensiero". Delle parole sorprendenti, che invitano ad una riflessione su come l'attuale allenatore del Manchester City abbia cambiato il calcio negli ultimi anni con la sua influenza e le sue idee.