Il discusso Southgate deve svegliare i tre tenori

Archiviate le critiche e le polemiche che l’hanno accompagnata durante tutta la fase a gironi, l’Inghilterra è ora chiamata a voltare definitivamente pagina. La formazione di Southgate, considerata una delle favoritissime alla vigilia del torneo, è - Italia a parte - la delusione più grande di questa competizione. Una sola vittoria - quella di misura nella gara d’esordio contro la Serbia - e due pareggi contro Danimarca e Slovenia rappresentano l'esiguo bottino collezionato da una formazione piena di campioni, ma incapace, almeno fino a ora, di agire come una squadra. L’impegno di questo pomeriggio contro la Slovacchia di Calzona non è di certo quello che si può definire un ottavo di finale proibitivo, e in caso di vittoria ad aspettare la formazione di Southgate ci sarebbe la forte ma non imbattibile Svizzera, giustiziera dell'Italia. Tuttavia, arrivati a questo punto del torneo, qualsiasi avversario può diventare pericoloso, soprattutto se la formazione di Southgate dovesse riproporsi in quella versione sbiadita e sterile vista nelle prime tre gare. In Inghilterra ci si aspetta di vedere un cambio di passo, una scossa sia tattica sia mentale che possa sbloccare la squadra e portare i tanti campioni a disposizione di Southgate a brillare come ci si aspettava sin dall’inizio. I più attesi, ovviamente, sono proprio quei fuoriclasse che i vicecampioni d'Europa schiereranno ancora una volta lì davanti e che, chi più e chi meno, sono stati la vera delusione della fase a gironi: Kane, in gol solo nel pareggio contro la Danimarca, Bellingham, sparito un attimo dopo la rete segnata contro la Serbia, ma soprattutto Foden, miglior giocatore dell’ultima Premier League, ma irriconoscibile in questo Europeo.