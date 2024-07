Sancho aspetta la Juve e ringrazia Saka, ricordando quell'errore con l'Italia

L'Inghilterra ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Euro2024 grazie alla vittoria ai calci di rigore contro la Svizzera . Dopo aver perso proprio ai rigori la finale dello scorso Europeo contro l'Italia, stavolta i penalty hanno regalato una gioia alla nazionale guidata da Southgate . E tra i rigoristi che hanno segnato contro gli elvetici c'è anche Bukayo Saka , che ha così dimenticato l'errore nella finalissima contro gli azzurri a Euro2020. Un gol molto importante per Saka e non solo.

Sancho, il post per Saka aspettando la Juve

Il rigore trasformato da Saka è stato importante anche per Jadon Sancho. Il calciatore del Manchester United, vicino al trasferimento alla Juventus, assieme a Rashford e Saka, ha fallito uno dei tre rigori che hanno condannato l'Inghilterra nella finale di Wembley contro l'Italia e ha voluto ringraziare il giocatore dell'Arsenal per aver trasformato il suo penalty contro la Svizzera, regalandogli una piccola gioia dopo la delusione di tre anni fa. Sancho ha infatti condiviso una foto di Saka, su Instagram Stories, con il premio di MVP e il messaggio: "Tanto orgoglioso di questo ragazzo. L'hai fatto per me e Rashford".