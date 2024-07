Kane, altra “coppa in faccia”. L’Europeo maledetto e tutte le finali perse

Oltre 300 gol in carriera e nessun titolo: la strana carriera di Kane sembra perseguitata da una maledizione . All'Europeo in Germania i titoli di coda del copione sono stati gli stessi: sconfitta contro la Spagna e "coppa in faccia ", un triste epilogo a cui è abituato. Ha vinto tanti premi individuali, la sua bacheca personale è piena, mentre quella con i club e la Nazionale al momento è vuota. Non è servito a nulla il passaggio dal Tottenham al Bayern , con i bavaresi che dopo 11 anni hanno lasciato il trono della Bundesliga e hanno terminato la stagione con zero titoli.

Kane, l'Europeo e la lista delle finali perse

Nonostante non fosse in forma, come detto dal ct Southgate, Kane ha realizzato tre gol che hanno contribuito al percorso dell'Inghilterra, anche se incerto e incostante. La sua finale è terminata al 61', prima di lasciare il campo a Watkins, per poi osservare Morata e la Spagna alzare al cielo il trofeo. La seconda sconfitta consecutiva in una finale dei campionati Europei (non c'era mai riuscito nessuno), ma la maledizione è sfociata circa dieci anni fa, precisamente nella stagione 2014-2015. La punta degli Spurs era un giovane in rampa di lancio e dopo una Premier League da rivelazione, ha portato la squadra anche in finale di Coppa di Lega. L'esito? Sconfitta contro il Chelsea per 2-0, gol di Terry e Diego Costa. L'occasione per rifarsi è arrivata soltanto nel 2018-2019, con il club inglese guidato da Pochettino in finale di Champions League contro il Liverpool. Ma la differenza di valori è stata lampante, con i Reds a festeggiare. Nel 2020-2021 è arrivata un'altra occasione per alzare il primo trofeo con un club nell'ultimo atto della Carabao Cup, ma anche in questo caso non ce l'ha fatta: vittoria del Manchester City grazie alla rete di Laporte. Neanche il passaggio al Bayern ha funzionato e si è presentato subito con una debacle nella Supercoppa di Germania vinta del Lipsia per 3.0. E poi infine sul suo "triste" percorso si sono presentate le finali dell'Europeo, perse contro l'Italia ai rigori nel 2021 e poche ore fa contro la Roja. La prossima stagione è imminente: spezzerà l'incantesimo.