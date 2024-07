Tifoso inglese si tatua la Coppa prima di Spagna-Inghilterra: la foto è virale

Quando il Trap diceva: "Non dire gatto se non l'hai nel sacco", intendeva proprio questo. La scelta di un tifoso inglese di farsi tatuare su un polpaccio la Coppa di Euro 2024 , per festeggiare l'incerta vittoria dei Tre Leoni si è rivelata decisamente infausta.

"Accadrà, vinceremo Euro 2024"

Il ventenovenne Dan Thomas è così diventato popolare nella maniera meno gradita possibile. Esibendo con grande ottimismo il tatuaggio prima della finale si era sbilanciato: "Sono abbastanza fiducioso. Penso che accadrà. Non l'avrei fatto se non avessi pensato che sarebbe successo". Poi si era sbilanciato ulteriormente e ci aveva visto (quasi) giusto: "Penso che sarà una partita combattuta, probabilmente finirà 1-1 e si deciderà ai supplementari. Penso che vinceremo 2-1 ai supplementari. Sono entrato nello studio e ho pensato che sarebbe stato bello averlo. Stavo scherzando, ma poi ho pensato: in realtà, no, sono davvero sicuro, lo farò".