Inghilterra, Southgate si dimette dopo il ko in finale: il messaggio ufficiale

Due giorni dopo la sconfitta contro la Spagna , nella seconda finale europea persa di fila, il ct dell'Inghlterra Gareth Southgate si è dimesso. Nonostante il suo contratto scadesse a fine dicembre e la Federcalcio inglese sembrasse intenzionata a rinnovarlo almeno fino al prossimi mondiali, Southgate ha deciso di porre fine ai suoi otto anni alla guida dei Tre Leoni. Non una sorpresa assoluta, dal momento che alla vigilia della spedizione in Germania , era stato lo stesso ct a porre come condizione per la sua permanenza futura la vittoria dell'Europeo. L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social: "Dopo 102 partite e quasi otto anni in carica, Gareth Southgate ha annunciato che lascerà il suo ruolo di manager dei Three Lions".

Il messaggio di Southgate

Il messaggio di Southgate: "E' stato un onore della mia vita giocare per l'Inghilterra e allenare l'Inghilterra. Ha significato tutto per me e ho dato il massimo. Ma è tempo di cambiare. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita da allenatore dell’Inghilterra. Sono entrato nella FA nel 2011, determinato a migliorare il calcio inglese. In quel periodo, inclusi otto anni come allenatore dell’Inghilterra maschile, sono stato supportato da alcune persone brillanti a cui va il mio più sentito ringraziamento. Non avrei potuto avere nessuno migliore al mio fianco di Steve Holland. È uno degli allenatori più talentuosi della sua generazione ed è stato immenso. Ho avuto il privilegio di guidare un folto gruppo di giocatori in 102 partite. La squadra che abbiamo portato in Germania è piena di giovani talenti entusiasmanti e possono vincere il trofeo che tutti sogniamo. Sono così orgoglioso di loro. Il mio ringraziamento speciale va allo staff dietro le quinte che ha fornito a me e ai giocatori un supporto instancabile negli ultimi otto anni. Il loro duro lavoro e il loro impegno mi hanno ispirato ogni giorno e sono molto grato a loro: alla brillante "squadra dietro la squadra". Abbiamo i migliori tifosi del mondo e il loro supporto ha significato moltissimo per me. Sono un tifoso dell’Inghilterra e lo sarò sempre. Grazie, Inghilterra, per tutto".

Inghilterra, Southgate lascia: l'omaggio della FA

Sul sito della Football Association l'ad della FA, Mark Bullingham, ha reso omaggio al ct che ha conquistato due finali agli Europei del 2020 e del 2024: "A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e a Steve Holland (assistente di Southgate ndr) per tutto ciò che hanno realizzato", scrive Bullingham che continua: "Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile dell'Inghilterra, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Tre Leoni. Guardiamo al mandato di Gareth con enorme orgoglio: il suo contributo al gioco inglese, incluso un ruolo significativo nello sviluppo dei giocatori e nella trasformazione della cultura, è stato unico". "Gareth - aggiunge l'ad - ha reso possibile il lavoro impossibile e ha gettato solide basi per il successo futuro. Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che Gareth e Steve hanno realizzato per l'Inghilterra e saremo per sempre grati a loro". Per quanto riguarda il dopo Southgate, Bullingham aggiunge: "Il processo di nomina del successore di Gareth è ora in corso e puntiamo ad annunciare il nostro nuovo manager il prima possibile".