Inghilterra, inizia il dopo Southgate: c’è la suggestione Klopp

Dignità, ch'è sì cara. La dignità di Gareth Southgate, dimissionario da ieri, rimasta anche negli insulti di Wolverhampton, due anni fa, dopo lo 0-4 con l’Ungheria, e nella pioggia di bicchieri e birre di Colonia, il 25 giugno. "Non sai quel che fai", "domani ti cacciano" e così via, e fu significativo leggere su almeno un quotidiano che quello 0-4 rappresentò finalmente l’occasione per i tifosi di prendersela con lui. ‘Finalmente’, perché al tifoso inglese medio, come tutti incline più ad ascoltare la pancia che la testa, Southgate non era mai piaciuto: semi-zittiti dal percorso dell’estate precedente, conclusosi nella finale europea e nella sconfitta ai rigori contro l’Italia per la quale i colpevoli più evidenti erano parsi Rashford, Sancho e Saka, autori dei tre calci sbagliati o parati, i tifosotti si erano tenuti caldi fino alla prima occasione vera. Southgate in questi casi non ha mai mostrato emozioni particolari se non quelle che un inglese fiero di esserlo, come ha ribadito ieri nel comunicato di addio, può provare: la delusione di aver deluso, la rabbia di non aver vinto, la frustazione, classica dei ct, di non avere presto un’altra partita per rimediare.