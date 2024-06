Italia, grigliata e Champions. Di Lorenzo lascia Coverciano, il motivo

Al secondo giorno di raduno a Coverciano e a quindici giorni dall’esordio a Euro 2024 , gli Azzurri nel pomeriggio hanno svolto l'allenamento a porte chiuse. Nella prima parte si è svolto il classico riscaldamento con calcio tennis ed esercitazioni su campo ridotto mentre la seconda è stata dedicata alle esercitazioni tecnico-tattiche insieme ad una ventina di ragazzi classe 2006 e 2007 delle Giovanili dell’ Empoli . Alla fine l'allenamento si è chiuso con una partitella in famiglia. Prevista in serata una grigliata all'aperto dove, oltre ai giocatori, parteciperà anche lo staff azzurro: insieme si seguirà anche la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund .

Di Lorenzo ha lasciato il raduno

Al termine dell'allenamento pomeridiano, Giovanni Di Lorenzo ha dovuto lasciare il ritiro azzurro di Coverciano per motivi familiari. Il capitano del Napoli, in questi giorni, è al centro del mercato: più volte ha espresso la sua volontà di non rinnovare con i partenopei, alla finestra c'è la nuova Juve di Thiago Motta. A Bologna intanto cresce l'attesa per l'amichevole di martedì sera che vedrà impegnata l'Italia di Spalletti contro la Turchia, penultimo test prima della partenza per la Germania: già venduti per l'occasione 15.000 biglietti.