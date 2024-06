Italia al lavoro verso gli Europei: Spalletti, discorso alla squadra

Domenica di lavoro per l'Italia in quel di Coverciano: il ct Luciano Spalletti e i gli azzurri stanno preparando l'esordio ai prossimi Europei, con debutto programmato il 15 giugno contro l'Albania. Quest'oggi in conferenza stampa ha parlato uno dei volti nuovi del gruppo, Riccardo Calafiori. Subito dopo seduta di allenamento per lui e i compagni azzurri.