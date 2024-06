Italia, ansia Scalvini: rischia l’Europeo, ginocchio ko. Spalletti chiama Gatti?

Giorgio Scalvini rischia di dover saltare gli Europei in Germania . Brutte notizie per Luciano Spalletti da Bergamo: mentre infatti l' Italia si allenava a Coverciano per preparare il debutto al campionato continentale , nel recupero di Serie A tra Atalanta e Fiorentina , terminato con la vittoria dei viola per 2-3 , c'è stato l'infortunio per il difensore nerazzurro , convocato negli scorsi giorni dal commissario tecnico e che è stato costretto ad uscire all'81' di gioco, sostituito da Hateboer , a causa del ko al ginocchio.

Atalanta-Fiorentina, infortunio Scalvini

A pochi minuti dalla fine del match del Gewiss Stadium l'Atalanta sbaglia un'uscita dando il là alla ripartenza della Fiorentina: Pasalic prova a servire Scalvini, ma il passaggio è corto, Ikoné lo anticipa e si invola. Il difensore azzurro, nel tentativo di girarsi in fretta e inseguire l'avversario, esegue in un repentino cambio di direzione. Ma nel momento in cui rimette il piede al suolo, sente un forte dolore al ginocchio e si accascia dolorante a terra.

Mani al volto e lacrime per il classe 2003, che nella giornata di domani insieme al compagno di squadra Scamacca (che a fine partita, ai microfoni di Sky Sport ha rivelato, in riferimento al compagno di squadra, "È spaventato, speriamo bene. Certo sarebbe un peccato se dovesse rinunciare") avrebbe dovuto raggiungere il ritiro dell'Italia e aggregarsi al resto del gruppo.

Le parole di Gasperini su Scalvini

Nel post partita anche Gasperini ha detto la sua sul ko di Scalvini: "È andato a fare la risonanza, speriamo non sia il crociato. La dinamica non è delle migliori. Mi dispiace moltissimo per l’Europeo: è un ragazzo giovane, lo rimetteremo in piedi nel modo migliore. La vita passa anche attraverso questo". Una distorisione al ginocchio che potrebbe non permettere al giovane talento dell'Atalanta di volare in Germania. E ora che succede con le convocazioni?

Italia, Gatti convocato in Germania?

Giovedì scorso, dopo il ko di Acerbi e l'operazione per la pubalgia alla quale si dovrà sottopporre il centrale dell'Inter, Spalletti aveva preallertato il difensore della Juventus Federico Gatti che a questo punto potrebbe davvero essere convocato per l'Europeo in Germania vista la contemporanea assenza dei due punti di riferimento del ct dell'Italia. Nelle prossime ore si attendono le comunicazioni ufficiali che dunque renderanno la situazione più definita.