Scalvini, crociato rotto: è out per Euro 2024. Spalletti chiama Gatti

Importanti novità in casa Italia in vista degli Europei in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di Giorgio Scalvini, infortunatosi nei minuti finali del recupero tra Atalanta e Fiorentina. Grande sfortuna per il ragazzo nerazzurro che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà dunque saltare il grande appuntamento. Il classe 2003 avrebbe dovuto raggiungere Coverciano insieme al compagno di squadra Gianluca Scamacca. Insieme all'ex Sassuolo, però, nel ritiro della Nazionale arriverà lo juventino Federico Gatti. Venerdì scorso, dopo il forfait di Francesco Acerbi, il difensore bianconero era stato preallertato dal Ct Luciano Spalletti, rendendosi disponibile e mettendosi al lavoro nella propria sede.