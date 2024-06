Fagioli: "Locatelli meritava l'Italia. Spalletti mi ha fermato in albergo"

"Sono rinato sette mesi fa quando mi hanno squalificato, in quella occasione ho capito cosa mi è successo e sono tornato a fare la mia vita normale. Ovviamente, sarebbe una emozione fantastica, una soddisfazione enorme ritrovarsi nella lista dei 26. Dopo il periodo lungo che ho fatto fuori dal campo, sette mesi, ho avuto sempre l'obiettivo di tornare per le ultime partite della Juventus e rendermi convocabile per l'Europeo. E' una grande emozione già essere nei 30, poi sceglierà il mister". Lo ha detto il centrocampista della Juventus e della Nazionale Nicolò Fagioli nel corso di una conferenza stampa a Coverciano alla vigilia della gara amichevole in programma domani a Bologna fra Italia e Turchia . "Sono rimasto sorpreso dalla convocazione perché non era facile essere qua dopo i sette mesi fuori. Io e Locatelli siamo amici, lui è contento per me, gli sono vicino perché meritava di essere qua, ora mi concentro su questo momento" ha spiegato Fagioli su Locatelli, giocatore della Juve che è stato escluso dalla lista dei convocati di Spalletti .

Le parole di Fagioli in conferenza stampa

"Mister Spalletti è venuto a vedere un allenamento alla Juventus l'anno scorso, l'ho conosciuto lì, poi è successo quel che è successo e mi ha chiamato a marzo per sapere come stessi a livello umano. Ci siamo rivisti prima della finale di Coppa Italia per parlare, mi ha fermato in albergo e mi ha detto che mi avrebbe visto nelle ultime due partite, ci speravo nella convocazione ma non ne ero certo" ha detto Fagioli su Spalletti. "Dal punto di vista mentale sto molto bene perché ho lavorato sette mesi per tornare qua, non vedo l'ora di esserci. Ogni momento qui è bellissimo come aver visto i cinque ex numeri 10 che sono stati miei idoli. Essendo juventino il mio idolo era Del Piero. Cosa posso promettere? Devo essere me stesso, fare le cose che so fare in campo, e godermi al massimo questa esperienza" ha aggiunto il centrocampista. Fagioli ha anche confessato che uno degli avversari di domani, Hakan Calhanoglu, "è uno dei giocatori che ho sentito durante il periodo in cui ero fuori, ci siamo sentiti quattro-cinque volte".