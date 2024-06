Spalletti ufficializza: "Gatti gioca l'Europeo. Per la 10 ho due candidati"

Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro la Turchia, la prima del doppio test azzurro che anticipa l'inizio di Euro 2024. Il tecnico toscano ha dichiarato: “Tra una settimana si parte per Dortmund? Per me diventa facile, basta vedere il contesto da cui sono partito. Certo che sono emozionato e mi batte il cuore. Poi stamani con quella roba lì dei magnifici numeri 10..”. Il ct azzurro ha poi aggiunto: “Chi mi ha suscitato più emozione tra i Fantastici 5? Tutti, basta poco per andare a prenderci delle cose che poi possono servirci e fare chiarezza sul nostro cammino. Hanno alzato l’asticella delle nostre emozioni e ci hanno donato una storia che diventa un rispetto per chi viene ad affrontarci. Noi dobbiamo dimostrare di essere all’altezza ma loro hanno fatto il loro lavoro. Si percepisce il loro amore per questa storia e questi colori: quando li ho chiamati nessuno mi ha detto di no, in due hanno preso degli aerei per esserci. Sarò in debito con loro per sempre”.