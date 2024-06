Chiesa e il mercato: ma la Juve cosa vuole fare?

Primo punto: cosa pensa Motta. Thiago non vede in Federico Chiesa un giocatore imprescindibile per la sua Juventus. Questo non vuol dire che lo giudica scarso o inutile, ma che ha altre visioni per quel ruolo e per il modo di coprirlo. Attenzione, però, la storia, anche quella della Juventus è piena di allenatori che "da fuori" hanno un'idea di un giocatore e poi allenando un giocatore e conoscendolo da vicino cambiano la loro opinione. Insomma, il fattore Motta pesa, ma non è vincolante.