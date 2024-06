Buffon su Fagioli a Euro 2024: "Stucchevole polemicuccia perbenista"

Gigi Buffon respinge al mittente i commenti di chi non ha esistato a dirsi contrario alla presenza di Nicolò Fagioli a Euro 2024 . Uno scetticismo, spinto da una presunta questione di stampo etico e morale, dettato dalla squalifica per il caso scommesse: scontata da Fagioli. Buffon ha parlato a margine della conferenza stampa nel corso della quale il ct dell'Italia, Luciano Spalletti , ha avuto modo di spiegare i motivi che lo hanno spinto a convocare il centrocampista della Juve .

Buffon: "Per le frustare a Fagioli passeremo noi più avanti..."

Visibilmente contrariato, Gigi Buffon ha ribadito la legittimità della scelta: "Il nostro è un perbenismo stucchevole, fine a se stesso. Nell'intrisneco non frega niente a nessuno, serve solo per creare la polemicuccia da due soldi. Nicolò ha chiesto scusa, ha pagato, per le frustate passeremo noi più avanti".