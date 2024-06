Azzurri, avanti adagio senza Barella e Scamacca Ma la vera Italia si vedrà in Germania

Italia avanti adagio, senza Barella e Scamacca, nella consapevolezza che Il pareggio senza reti con la Turchia è stato il primo test sulla strada di Dortmund , sebbene dalla Nazionale a Bologna ci si aspettasse subito di più. Ritmi lenti, manovra macchinosa, pochi rifornimenti in attacco , gioco facile della Turchia nel tenere a bada gli azzurri: Montella sta facendo davvero un bel lavoro e in Germania lo confermerà. Attenuanti di Spalletti: i pesanti carichi di lavoro a Coverciano e le assenze dell'interista e delll'atalantino, troppo importanti per il centrocampo e per l'attacco della Nazionale .

Domenica la Bosnia, poi il debutto

Domenica a Empoli, avversaria la Bosnia, dovrebbero giocare entrambi e si presume che l'Italia suonerà una musica diversa, anche perché mancheranno soltanto sei giorni al debutto con l'Albania (15 giugno, Iduna Park, la casa del Borussia vicecampione d'Europa). Il primo tempo degli azzurri è stato tanto noioso quanto arruffone, la manovra macchinosa, evidentemente appesantita dagli allenamenti degli ultimi giorni. L'unico sussulto degno di nota è stato il palo colpito da Cristante proprio allo scadere del recupero. Per il resto, difesa da registrare, con Mancini che ha peccato di deconcentrazione; centrocampo dall'andamento lento, con l'eccezione di Cristante, vivace e sempre propositivo; attacco mai capace di mettere in difficoltà la difesa turca che, purtroppo, ha perso Kabak, per un serio infortunio; Retegui troppo solo, Orsolini l'unico a dare qualche segnale di vivacità, Chiesa inconcludente. Il linguaggio del corpo di Spalletti prima dell'intervallo, ha tradito una giustificata preoccupazione, tale da indurlo a fare subito due cambi all'inizio della ripresa: Cambiaso per Orsolini, Zaccagni per Chiesa. conferma del 4-2-3-1. Poco dopo Fagioli ha rilevato Jorginho, ma lo juventino non ha lasciato segno. Pimpante l'esordio di Calafiori durante la manciata di minuti finali, nel contesto di un secondo tempo sulla falsariga del primo. È evidente che Spalletti abbia programmato un avvicinamento graduale al debutto di Dortmund, sebbene il 6 giugno sia già qui e i tagli per scendere a quota 26, incipienti. In questa Italia bisogna avere fede, speranza e pazienza.