Fagioli si fa vedere, Chiesa non punge, Yildiz non osa: pagelle Italia-Turchia

Celik 6

Non è che sia costretto a un super lavoro sulla parte sinistra del castello turco. Se la cava senza infamia e senza lodi. Ozkacar (21' st) 6 Buon impatto sulla sinistra della scacchiera, laddove Cambiaso aveva iniziato a provocare qualche grattacapo alla difesa ottomana.

Kabak 5.5

Cade male su una carica di Retegui: il ginocchio destro non promette nulla di buono. Prima aveva sbagliato una famigerata ripartenza bassa. Demiral (42' pt) 6 L'ex atalantino entra a freddo, ma non fa male, tutt'altro.

Bardakci 6

In difficoltà a contenere proprio il genoano in diverse occasioni; non è un fulmine di guerra, ma sopperisce di posizione.

Muldur 6.5

Sempre elegante l'ex Sassuolo quando gioca la palla a testa alta.

Calhanoglu 7

L'interista è il cuore pulsante del centrocampo turco. Impreciso quando prova a centrare la porta azzurra, ma ogni palla pericolosa passa dai suoi piedi.

Ayhan 6

Un suo bel colpo di testa rappresenta la miglior occasione turca nel primo quarto di gara. Ozdemir (21' st) ng.

Aydin 5

Non si ricorda alcuna giocata su una fascia destra in cui la Turchia non punge mai per tutta la parte iniziale del match. Omur (1' st) 6.5 Una sua volata in contropiede sembina il panico.

Yazici 5.5

Occupa sicuro la zona di Jorginho. Non dà apporti sensibili in fase di costruzione. Kokcu (10' st) 5 Fallisce la finalizzazione di un'ottima ripartenza.

Yildiz 5

Lo juventino si vede poco.

Yilmaz 5.5

Si trova un pallone interessante sulla testa nel recupero del primo tempo. Ma la spedisce oltre la traversa. Kilicsoy (36' st) ng.

Ct Montella 6

Sta dando solidità e una certa personalità alla Turchia. Il livello tecnico non è però uniforme in tutti gli elementi.