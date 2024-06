Chiesa, incognita Juve: l’incontro con la Roma e l’interesse delle altre big

TORINO - Una delle principali incognite dell’estate bianconera, se non la principale, risponde al nome di Federico Chiesa . L’esterno ligure, attualmente impegnato in Nazionale con Spalletti sulla strada verso Euro 2024 , è reduce da una stagione con più bassi che alti, oltre a non rappresentare certo il prototipo del giocatore ideale per Thiago Motta . Ma c’è di più: l’azzurro è ormai arrivato, pericolosamente, a un solo anno dalla scadenza del contratto, scenario che mette a rischio l’investimento da oltre 40 milioni operato dal club torinese nella tarda estate del 2020.

Situazione in divenire

Le prossime mosse di Giuntoli, insomma, dovranno risultare attente e ponderate, lungo un filo sospeso in aria che si annuncia quantomai sottile. I discorsi per il rinnovo con l’entourage del giocatore sono in corso da tempo, ma non hanno ancora partorito un accordo definitivo. L’agente del giocatore, Fali Ramadani, in compenso è in contatto con più d’un club interessato al suo assistito, finora solo a parole. Ma la situazione è in divenire e la Juventus osserva interessata.