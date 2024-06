Locatelli, primo post dopo il taglio di Spalletti: “Ho riflettuto su tutto...”

Manuel Locatelli torna a parlare. Il centrocampista della Juventus, al termine della stagione con i bianconeri, non si era più fatto vivo sui social: l'ultimo "avvistamento" fu subito dopo la pubblicazione dei 30 pre convocati dell'Italia da parte di Luciano Spalletti in vista di Euro 2024. In quel caso, Locatelli si era limitato ad una story Instagram tutta nera.