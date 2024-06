Non solo Fagioli: perché Thiago Motta rivoluzionerà la Juve. E Weah…

Weah torna alle origini

Dai centrocampisti ai difensori: Cambiaso, che tornerà terzino in una linea a quattro proprio come nel Bologna di Motta 2021-22, è stato tra i migliori già nell’ultima stagione con Allegri e tutto lascia presagire che continuerà la sua ascesa. Sarà interessante vedere come Motta lavorerà con Gatti: già nell’ultima stagione ha mostrato propensione ed efficacia negli inserimenti, se saprà migliorare nel palleggio potrebbe compiere un altro salto di qualità. E interessante sarà vedere come il nuovo tecnico impiegherà Weah, per il quale si prospetta un ritorno alle origini da attaccante esterno, dopo la trasformazione in terzino a opera di Fonseca nel Lille, confermata da Allegri. In attacco si attende la consacrazione di Yildiz, rivelazione dell’ultima stagione: potrebbe forse mancargli qualche spazio per scatenarsi in contropiede, mancanza però bilanciata dall’essere più spesso in possesso di palla e più vicino alla porta. Non sono certo in cerca di affermazione, semmai di consacrazione, Vlahovic e Chiesa: passerà per entrambi da un miglioramento nel fraseggio in cui DV9 è decisamente più avanti dell’azzurro, sul quale c’è anche l’incognita del rinnovo.