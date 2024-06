Barella, Italia in allarme. Gravina: "Ci preoccupa un po'"

"Il gruppo, oltre ad essere giovane è anche molto forte, non solo tecnicamente. Ha assimilato e continua ad avvertire il calore dei tifosi italiani, elemento fondamentale del successo del 2021". Così il presidente della FIGC , Gabriele Gravina , dal parco del Teatro Regio di Parma dove oggi ha preso il via il Festival della Serie A .

Gravina e le ambizioni dell'Italia a Euro 2024

Gravina ha aggiunto: "I ragazzi sentono l'entusiasmo da parte dei tifosi e hanno voglia di ripagarlo, convinti che l'Europeo non si gioca soltanto in campo, ma anche sugli spalti e nelle dirigenze. Si tratta di elementi tutti fondamentali insieme alla spinta di Spalletti sulla responsabilità di vestire la maglia azzurra. Buffon? Ha dato una nuova interpretazione al ruolo di capo delegazione, oltre ad avere un ottimo rapporto con Luciano Spalletti. Per ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare, Gigi è una testimonianza che si mette a disposizione dei ragazzi per qualsiasi forma di consiglio, esigenze personali e tecniche. L'ambiente è sereno e tranquillo, dobbiamo scongiurare solo eventuali problemi fisici".

Barella, Buffon allontana le preoccupazioni

Naturale, così, un punto sulle condizioni di Barella: "Ci preoccupa ma non eccessivamente per le sue condizioni, lo aspettiamo con grande ansia". A tal proposito proprio Buffon ha provato a esorcizzare le preoccupazioni: "Speriamo sia come Gattuso ai Mondiali, saltò la prima partita e poi fu protagonista, ma prima volevano mandarlo a casa! Comunque Nicolò in questi giorni farà nuovi esami ma potrebbe già esserci contro l’Albania”. Barella è alle prese con un affaticamento muscolare, Spalletti ha assicurato che sarà pronto per il debutto (sabato 15 giugno, ore 21, Dortmund) ma anche Calhanoglu aveva preoccupato i tifosi azzurri quando al termine dell'amichevole tra Italia e Turchia parlando del suo compagni di squadra all'Inter aveva commentato: "Peccato che Barella si sia fatto male, speriamo che l'Italia lo recuperi..."